Малиновским интересуются в Серии А. Марсель оценивает украинца в 15 млн евро

Украинский хавбек " Марселя " Руслан Малиновский может вернуться в Италию.

Как сообщает итальянский журналист Лусиано Савиано, к украинцу проявляют интерес несколько клубов Серии А. Что это за клубы – не уточняется.

При этом, как отмечает источник, "Марсель" может продать 30-летнего украинца, но в тому случае, если потенциальные покупатели смогу выложить за него 15 млн евро.

Напомним, Малиновский выступает за французский клуб всего полгода — в "Марсель" он перешел минувшей зимой из итальянской "Аталанты".