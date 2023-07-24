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Малиновским интересуются в Серии А. Марсель оценивает украинца в 15 млн евро

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Украинец может вернуться в Италию

Малиновским интересуются в Серии А. Марсель оценивает украинца в 15 млн евро

Фото: OlympiqueMarseille

Новина українською

Украинский хавбек "Марселя" Руслан Малиновский может вернуться в Италию.

Как сообщает итальянский журналист Лусиано Савиано, к украинцу проявляют интерес несколько клубов Серии А. Что это за клубы – не уточняется.

При этом, как отмечает источник, "Марсель" может продать 30-летнего украинца, но в тому случае, если потенциальные покупатели смогу выложить за него 15 млн евро.

Напомним, Малиновский выступает за французский клуб всего полгода — в "Марсель" он перешел минувшей зимой из итальянской "Аталанты".

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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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