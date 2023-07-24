Малиновским интересуются в Серии А. Марсель оценивает украинца в 15 млн евро
Украинец может вернуться в Италию
Фото: OlympiqueMarseille
Украинский хавбек "
Как сообщает итальянский журналист Лусиано Савиано, к украинцу проявляют интерес несколько клубов Серии А. Что это за клубы – не уточняется.
При этом, как отмечает источник, "Марсель" может продать 30-летнего украинца, но в тому случае, если потенциальные покупатели смогу выложить за него 15 млн евро.
Напомним, Малиновский выступает за французский клуб всего полгода — в "Марсель" он перешел минувшей зимой из итальянской "Аталанты".
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Источник:Twitter
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