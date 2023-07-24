Официально: Шахов подписал контракт с казахстанским Тоболом

32-летний украинский хавбек Евгений Шахов, который прошлый сезон провел в " Заре ", продолжит карьеру в чемпионате Казахстана.

Опытный футболист подписал контракт с "Тоболом", сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Сроки контракта не раскрываются, но по данным Transfermarkt, соглашение рассчитано на 1 год.

В прошлом сезоне Шахов сыграл за "Зарю" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.