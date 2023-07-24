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Официально: Шахов подписал контракт с казахстанским Тоболом

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Еще один украинец перебрался в чемпионат Казахстана

Официально: Шахов подписал контракт с казахстанским Тоболом

instagram.com/fctobol

Новина українською

32-летний украинский хавбек Евгений Шахов, который прошлый сезон провел в "Заре", продолжит карьеру в чемпионате Казахстана.

Опытный футболист подписал контракт с "Тоболом", сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Сроки контракта не раскрываются, но по данным Transfermarkt, соглашение рассчитано на 1 год.

В прошлом сезоне Шахов сыграл за "Зарю" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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В статье: Заря (Луганск) Евгений Шахов Тобол (Костанай)
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