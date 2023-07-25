Официально. Коноплянка продолжит карьеру в чемпионате Румынии

Украинский вингер Евгений Коноплянка стал игроком ЧФР "Клуж". Об этом говорится на официальном сайте румынского клуба.

Срок длительности контракта не раскрывается. По последним данным СМИ, соглашение было подписано по схеме 2+1.

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С февраля 2022 года Коноплянка выступал за “Краковию”. Всего на его счету четыре гола и два ассиста в 38 матчах за польский клуб.

До этого воспитанник "Днепра" играл за первую команду своего родного клуба, а также за "Севилью", "Шальке" и "Шахтер". Кроме этого, в его активе 21 гол и 15 ассистов в 87 матчах за сборную Украины.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего полузащитника в 500 тысяч евро.

В прошлом сезоне ЧФР замкнул тройку призеров чемпионата Румынии. Команда прошла во второй квалификационный раунд Лиги конференций, где вскоре сыграет с турецким "Аданадемирспором".