Тренер Реала жестко накричал на Лунина – ВИДЕО реакции украинца
Напряженный разговор
Фото: Real Madrid /Автор - Antonio Villalba
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин и один из тренеров вратарей мадридцев о чем-то поспорили во время тренировки. Камеры засняли эпизод, когда Луис Льопис кричал на Лунина и что-то ему доказывал.
После чего Андрей снял свою манишку и эмоционально выбросил ее на газон. При этом поле он не оставил, а продолжил выслушивать претензии в свой адрес. Пока неизвестно, что именно в действиях кипера не понравилось специалисту.
К слову, стоявший рядом основной страж ворот "Реала" Тибо Куртуа, все это время улыбался.
Напомним, что на днях Лунин сыграл в товарищеском матче против "Милана" (3:2). Украинец провел на поле все 90 минут.
???? Bronca de Llopis a Lunin.— Relevo (@relevo) July 25, 2023
???? El preparador de porteros abroncó al ucraniano durante el entrenamiento en UCLA.
???? Ambos tienen una buena relación.
✍️ @JorgeCPicon
➕ℹ️: https://t.co/MgBljlid08 pic.twitter.com/967aL6d1pj
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