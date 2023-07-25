Тренер Реала жестко накричал на Лунина – ВИДЕО реакции украинца

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин и один из тренеров вратарей мадридцев о чем-то поспорили во время тренировки. Камеры засняли эпизод, когда Луис Льопис кричал на Лунина и что-то ему доказывал.

После чего Андрей снял свою манишку и эмоционально выбросил ее на газон. При этом поле он не оставил, а продолжил выслушивать претензии в свой адрес. Пока неизвестно, что именно в действиях кипера не понравилось специалисту.

К слову, стоявший рядом основной страж ворот "Реала" Тибо Куртуа, все это время улыбался.

Напомним, что на днях Лунин сыграл в товарищеском матче против "Милана" (3:2). Украинец провел на поле все 90 минут.