Зарплата Коноплянки в ЧФР не будет "заоблачной". СМИ назвали сумму

Румынские СМИ назвали зарплату украинского новичка ЧФР Евгения Коноплянки. Как сообщает местное издание ProSport, зарплата игрока не будет "заоблачной".

Читайте также Официально. Коноплянка продолжит карьеру в чемпионате Румынии

По данным источника, зарплата Коно не должна превышать 20 тысяч евро, чтобы она не сильно отличалась от других лидеров команды.

С февраля 2022 года Коноплянка выступал за “Краковию”. Всего на его счету четыре гола и два ассиста в 38 матчах за польский клуб.

В прошлом сезоне ЧФР замкнул тройку призеров чемпионата Румынии. Команда прошла во второй квалификационный раунд Лиги конференций, где вскоре сыграет с турецким "Аданадемирспором".