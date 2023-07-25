Зарплата Коноплянки в ЧФР не будет "заоблачной". СМИ назвали сумму
Зарплата украинца не будет выделяться на уровне остальных лидеров команды
cfr1907.ro
Румынские СМИ назвали зарплату украинского новичка ЧФР Евгения Коноплянки. Как сообщает местное издание ProSport, зарплата игрока не будет "заоблачной".
По данным источника, зарплата Коно не должна превышать 20 тысяч евро, чтобы она не сильно отличалась от других лидеров команды.
С февраля 2022 года Коноплянка выступал за “Краковию”. Всего на его счету четыре гола и два ассиста в 38 матчах за польский клуб.
В прошлом сезоне ЧФР замкнул тройку призеров чемпионата Румынии. Команда прошла во второй квалификационный раунд Лиги конференций, где вскоре сыграет с турецким "Аданадемирспором".
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