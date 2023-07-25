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Зарплата Коноплянки в ЧФР не будет "заоблачной". СМИ назвали сумму

Наши за границей
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Зарплата украинца не будет выделяться на уровне остальных лидеров команды

Зарплата Коноплянки в ЧФР не будет "заоблачной". СМИ назвали сумму

cfr1907.ro

Новина українською

Румынские СМИ назвали зарплату украинского новичка ЧФР Евгения Коноплянки. Как сообщает местное издание ProSport, зарплата игрока не будет "заоблачной".

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По данным источника, зарплата Коно не должна превышать 20 тысяч евро, чтобы она не сильно отличалась от других лидеров команды.

С февраля 2022 года Коноплянка выступал за “Краковию”. Всего на его счету четыре гола и два ассиста в 38 матчах за польский клуб.

В прошлом сезоне ЧФР замкнул тройку призеров чемпионата Румынии. Команда прошла во второй квалификационный раунд Лиги конференций, где вскоре сыграет с турецким "Аданадемирспором".

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В статье: Евгений Коноплянка ЧФР
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Источник:
prosport

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Комментарии (1)
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