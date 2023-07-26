Мудрик: С первых дней предсезонки я начал понимать, чего тренер хочет от меня

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик рассказал о предсезонной подготовке команды под руководством нового тренерского штаба Маурисио Почеттино.

"Предсезонная подготовка проходит хорошо. Много бегаем, много работаем на тренировочном поле. Не все зависит от того, что происходит в матче. Когда ты чувствуешь себя уверенно и чувствуешь, что тренер тебе доверяет, то играешь без колебаний.

С первых дней предсезонки я начал понимать, чего тренер хочет от нас - и от меня. Это позволяет мне легче наслаждаться игрой с моими партнерами по команде", - сказал Мудрик.