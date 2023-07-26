Мудрик: С первых дней предсезонки я начал понимать, чего тренер хочет от меня
Пока что с Почеттино у Мудрика все хорошо
Фото: @ChelseaFC
Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик рассказал о предсезонной подготовке команды под руководством нового тренерского штаба Маурисио Почеттино.
"Предсезонная подготовка проходит хорошо. Много бегаем, много работаем на тренировочном поле. Не все зависит от того, что происходит в матче. Когда ты чувствуешь себя уверенно и чувствуешь, что тренер тебе доверяет, то играешь без колебаний.
С первых дней предсезонки я начал понимать, чего тренер хочет от нас - и от меня. Это позволяет мне легче наслаждаться игрой с моими партнерами по команде", - сказал Мудрик.
Напомним, что несколько дней назад украинец отметился первым голом за "Челси" - в товарищеском матче с "Брайтоном".
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