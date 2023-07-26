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Мудрик: С первых дней предсезонки я начал понимать, чего тренер хочет от меня

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Пока что с Почеттино у Мудрика все хорошо

Мудрик: С первых дней предсезонки я начал понимать, чего тренер хочет от меня

Фото: @ChelseaFC

Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик рассказал о предсезонной подготовке команды под руководством нового тренерского штаба Маурисио Почеттино.

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"Предсезонная подготовка проходит хорошо. Много бегаем, много работаем на тренировочном поле. Не все зависит от того, что происходит в матче. Когда ты чувствуешь себя уверенно и чувствуешь, что тренер тебе доверяет, то играешь без колебаний.

С первых дней предсезонки я начал понимать, чего тренер хочет от нас - и от меня. Это позволяет мне легче наслаждаться игрой с моими партнерами по команде", - сказал Мудрик.

Напомним, что несколько дней назад украинец отметился первым голом за "Челси" - в товарищеском матче с "Брайтоном".

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
ФК Челси

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