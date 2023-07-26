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Президент ЧФР: С Коноплянкой контракт заключон на 1 год

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Детали контракта украинца с ЧФР

Президент ЧФР: С Коноплянкой контракт заключон на 1 год

Новина українською

Президент ЧФР Клуж Кристи Балай раскрыл детали контракта с украинским вингером Евгением Коноплянкой.

"Он прошел медосмотр, смотрится очень хорошо. Мы заключили контракт на год.

Лучшим аргументом того, что он здоров, является то, что он провел много матчей в прошлом сезоне, а в Польше сильный чемпионат.

Он будет внесен в нашу заявку на Лигу конференций, но в следующем раунде. Дай бог ему шанс сыграть", - сказал Балай.

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В статье: Евгений Коноплянка ЧФР
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Источник:
Digi Sport

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