Президент ЧФР: С Коноплянкой контракт заключон на 1 год

Президент ЧФР Клуж Кристи Балай раскрыл детали контракта с украинским вингером Евгением Коноплянкой .

"Он прошел медосмотр, смотрится очень хорошо. Мы заключили контракт на год.

Лучшим аргументом того, что он здоров, является то, что он провел много матчей в прошлом сезоне, а в Польше сильный чемпионат.

Он будет внесен в нашу заявку на Лигу конференций, но в следующем раунде. Дай бог ему шанс сыграть", - сказал Балай.