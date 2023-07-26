Президент ЧФР: С Коноплянкой контракт заключон на 1 год
Детали контракта украинца с ЧФР
Президент ЧФР Клуж Кристи Балай раскрыл детали
"Он прошел медосмотр, смотрится очень хорошо. Мы заключили контракт на год.
Лучшим аргументом того, что он здоров, является то, что он провел много матчей в прошлом сезоне, а в Польше сильный чемпионат.
Он будет внесен в нашу заявку на Лигу конференций, но в следующем раунде. Дай бог ему шанс сыграть", - сказал Балай.
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Источник:Digi Sport
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