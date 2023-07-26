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Украинец Кучерявый забил дебютный гол за шотландский Сент-Джонстон

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Результатное действие хавбека не помогло его команде избежать поражения

Украинец Кучерявый забил дебютный гол за шотландский Сент-Джонстон

Фото: stjohnstonefootballclub

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Украинский полузащитник "Сент-Джонстона" Максим Кучерявый забил первый гол за шотландскую команду.

21-летний украинец отличился взятием ворот в матче Кубка шотландской лиги против "Эйр Юнайтед". На 43-й минуте Кучерявый сравнял счет 1:1, однако его команда пропустила во втором тайме, проиграла игру и выбыла из Кубка лиги.

Кубок шотландской лиги. 25 июля

"Сент-Джонстон" - "Эйр Юнайтед" 1:2

Голы: Кучерявый, 43 - Стейнджер, 29, Демпси, 71.

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В статье: Сент-Джонстон (Шотландия) Максим Кучерявый
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