Украинец Кучерявый забил дебютный гол за шотландский Сент-Джонстон

Украинский полузащитник "Сент-Джонстона" Максим Кучерявый забил первый гол за шотландскую команду.

21-летний украинец отличился взятием ворот в матче Кубка шотландской лиги против "Эйр Юнайтед". На 43-й минуте Кучерявый сравнял счет 1:1, однако его команда пропустила во втором тайме, проиграла игру и выбыла из Кубка лиги.

Кубок шотландской лиги. 25 июля

"Сент-Джонстон" - "Эйр Юнайтед" 1:2

Голы: Кучерявый, 43 - Стейнджер, 29, Демпси, 71.