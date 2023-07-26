Украинец Кучерявый забил дебютный гол за шотландский Сент-Джонстон
Результатное действие хавбека не помогло его команде избежать поражения
Фото: stjohnstonefootballclub
Украинский полузащитник "Сент-Джонстона" Максим Кучерявый забил первый гол за шотландскую команду.
21-летний украинец отличился взятием ворот в матче Кубка шотландской лиги против "Эйр Юнайтед". На 43-й минуте Кучерявый сравнял счет 1:1, однако его команда пропустила во втором тайме, проиграла игру и выбыла из Кубка лиги.
Кубок шотландской лиги. 25 июля
"Сент-Джонстон" - "Эйр Юнайтед" 1:2
Голы: Кучерявый, 43 - Стейнджер, 29, Демпси, 71.
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