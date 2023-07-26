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Таловеров: Официальных предложений от Айнтрахта и Вердера не было

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22-летний игрок подтвердил, что им интересовались немецкие клубы

Таловеров: Официальных предложений от Айнтрахта и Вердера не было

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - невідомий

Новина українською

22-летний защитник пражской "Славии" Максим Таловеров прокомментировал информацию о заинтересованности к нему со стороны "Айнтрахта" и "Вердера".

"Заинтересованность была. Возможно, есть до сих пор. Если есть что-то официальное, то я разговариваю с агентом. Если есть интересы или какие-то переговоры, то я работаю на поле, в зале, а агент работает там.

Если будет что-нибудь официальное, вы будете об этом знать. Официальных предложений от "Айнтрахта" и "Вердера" не было", - ответил Таловеров.

Минувший сезон украинец провел в аренде - сначала он выступал за "Слован" Либерец, а затем за австрийский "ЛАСК". Контракт Таловерова со "Славией" действует до конца 2026 года.

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В статье: Славия (Прага) Максим Таловеров
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Источник:
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