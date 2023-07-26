Ла Лига показала нарезку лучших моментов с участием Цыганкова - ВИДЕО

Пресс-служба Ла Лиги опубликовала нарезку лучших моментов вингера "Жироны" и сборной Украины Виктора Цыганкова в сезоне-2022/23.

"Дифференцированный футболист", - гласит официальный Twitter-аккаунт испанского чемпионата.

К слову, дифференцированный футболист - это ключевой игрок, который делает разницу на поле.

Цыганков перешел этой зимой в "Жирону" из "Динамо" за 5 миллионов евро. За полгода в команде 25-летний украинец стал одним из лидеров испанской команды. Виктор принял участие в 19 матчах за "жирондинцев", в которых забил 3 гола и сделал 6 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 млн евро.