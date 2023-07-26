Мудрик: Завышенные ожидания людей - это их проблемы

Украинский вингер " Челси " Михаил Мудрик рассказал о том, что ему необходимо быть более терпеливым, если он хочет добиться хороших результатов в лондонском клубе, а также ответил своим хейтерам, которые критиковали его за безголевую серию.

"Если люди ожидают от кого-то многого, то это их проблемы. Потому что они ожидают. Это была наша первая совместная игра с Джексоном (Николас Джексон, новичок "Челси" – прим). Только представьте, что мы можем сделать", – заявил Мудрик.

Ранее Мудрику в контрольном матче с "Брайтоном" (4:3) удалось забить свой первый гол за "Челси".