Мудрик: Завышенные ожидания людей - это их проблемы
Нужно быть более терпеливым. И игроку и болельщикам
Фото: @ChelseaFC
Украинский вингер "
"Если люди ожидают от кого-то многого, то это их проблемы. Потому что они ожидают.
Это была наша первая совместная игра с Джексоном (Николас Джексон, новичок "Челси" – прим). Только представьте, что мы можем сделать", – заявил Мудрик.
Ранее Мудрику в контрольном матче с "Брайтоном" (4:3) удалось забить свой первый гол за "Челси".
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Evening Standard
Популярное сейчас
- У УПЛ есть телепул, Днепр-1 не тянет уровень ЛЧ, Довбик провалил матч против Панатинаикоса. ВИДЕО
- Завтра стартует чемпионат в Первой лиге. Что нужно знать о новом сезоне
- Экс-вингер сборной Украины усилил состав новичка УПЛ
- Лунин дважды пропустил от Милана – Реал оформил зрелищный камбэк
- Почти 2,5 миллиона за пост. Роналду стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме
- Красотка дня. Прелестная девушка новичка Тоттенхэма и экс-горняка Манора Соломона. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн