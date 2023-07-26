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Мудрик: Завышенные ожидания людей - это их проблемы

Наши за границей
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Нужно быть более терпеливым. И игроку и болельщикам

Мудрик: Завышенные ожидания людей - это их проблемы

Фото: @ChelseaFC

Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик рассказал о том, что ему необходимо быть более терпеливым, если он хочет добиться хороших результатов в лондонском клубе, а также ответил своим хейтерам, которые критиковали его за безголевую серию.

"Если люди ожидают от кого-то многого, то это их проблемы. Потому что они ожидают.

Это была наша первая совместная игра с Джексоном (Николас Джексон, новичок "Челси" – прим). Только представьте, что мы можем сделать", – заявил Мудрик.

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Ранее Мудрику в контрольном матче с "Брайтоном" (4:3) удалось забить свой первый гол за "Челси".

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Evening Standard

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