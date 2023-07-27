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Лунин признан лучшим игроком матча Реал - МЮ. ВИДЕО

Наши за границей
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(1 голосов)

Украинца признали лучшим игроком поединка

Лунин признан лучшим игроком матча Реал - МЮ. ВИДЕО

Фото: Real Madrid /Автор - Antonio Villalba

Новина українською

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин принял участие в товарищеском поединке с "Манчестер Юнайтед".

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Украинец отыграл весь матч и сделал 5 сэйвов. Игра завершилась победой "сливочных" - 2:0, Голами отметились Беллингем и Хоселу. Также стоит отметить, что Лунин получил от портала SofaScore высокую оценку 8,4 и был назван лучшим игроком встречи.

Лунин признан лучшим игроком матча Реал - МЮ. ВИДЕО - изображение 1

До этого украинский футболист также полностью отыграл игру с "Миланом" (3:2).

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
27.07.2023 в 10:00
Молодець! Стабільність прийде, якщо гратиме. За Мілан були негативні відгуки вболівальників, цікаво, як зараз відреагують?))
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