Лунин признан лучшим игроком матча Реал - МЮ. ВИДЕО

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин принял участие в товарищеском поединке с "Манчестер Юнайтед".

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Украинец отыграл весь матч и сделал 5 сэйвов. Игра завершилась победой "сливочных" - 2:0, Голами отметились Беллингем и Хоселу. Также стоит отметить, что Лунин получил от портала SofaScore высокую оценку 8,4 и был назван лучшим игроком встречи.

До этого украинский футболист также полностью отыграл игру с "Миланом" (3:2).