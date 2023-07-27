Мудрик отыграл тайм за Челси в контрольном матче с Ньюкаслом

"Челси" провел товарищеский матч с "Ньюкаслом" в рамках тура по США.

Украинский вингер Михаил Мудрик начал игру в стартовом составе "синих". 22-летний украинец отыграл первый тайм, после чего был заменен. Вместо него на поле вышел Конор Галлахер.

"Челси" и "Ньюкасл" сильнейшего не выявили, спарринг завершился вничью 1:1.

Заметим, что раньше Мудрик отметился дебютным голом в контрольной игре с "Брайтоном".