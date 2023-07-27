Артета - о Зинченко: Думаю, он скоро вернется

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился информацией о восстановлении украинского защитника Александра Зинченко после травмы.

"У Зинченко были небольшие проблемы с мышцами, к сожалению. Думаю, он скоро вернется, но жаль, что его не было с нами весь тур в США", - сообщил Артета на пресс-конференции после товарищеского матча с "Барселоной".

Зинченко пропустил концовку минувшего сезона из-за травмы икроножной мышцы. Это повреждение помешало также ему сыграть за сборную Украины в июньских играх отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

Он не принимал участия в предсезонной подготовке "канониров".