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Два штрафных и пенальти. Безус оформил хет-трик в матче ЛК против Габалы. ВИДЕО

Наши за границей
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Украинец разошелся

Два штрафных и пенальти. Безус оформил хет-трик в матче ЛК против Габалы. ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

Украинский хавбек "Омонии" Роман Безус отметился двумя голами в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций против "Габалы".

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32-летний украинец вышел в стартовом составе своей команды и сначала сравнял счет в матче исполнив на технику штрафной в компенсированное к первому тайму, а на 50-й минуте, и снова со штрафного, вывел свою команду вперед – 2:1.

"Габала" отыгралась, но Безуса сегодня было не остановить и он сделали третий гол своей команды, реализовав пенальти - 2:3 к 80-й минуте.

Это 5-й 6-й и 7-й голы хавбека в 38 матчах за кипрский клуб, также на его счету 4 ассиста.

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В статье: Роман Безус Омония (Никосия)
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