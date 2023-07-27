Два штрафных и пенальти. Безус оформил хет-трик в матче ЛК против Габалы. ВИДЕО
Украинец разошелся
фото из свободных источников
Украинский хавбек "Омонии" Роман Безус отметился двумя голами в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций против "Габалы".
32-летний украинец вышел в стартовом составе своей команды и сначала сравнял счет в матче исполнив на технику штрафной в компенсированное к первому тайму, а на 50-й минуте, и снова со штрафного, вывел свою команду вперед – 2:1.
"Габала" отыгралась, но Безуса сегодня было не остановить и он сделали третий гол своей команды, реализовав пенальти - 2:3 к 80-й минуте.
Это 5-й 6-й и 7-й голы хавбека в 38 матчах за кипрский клуб, также на его счету 4 ассиста.
Roman Bezus with a belter as Omonoia level the score at Gabala. 1-1.— Qureshi Just That (@Qureshi_That) July 27, 2023
Gabala – Omonia
goal freekick@FootballReprt pic.twitter.com/m4K2Iqwxji
GOAL! Gabala 1-2 Omonia (50 Roman Bezus)@FootballReprt pic.twitter.com/vExHBHPois— Qureshi Just That (@Qureshi_That) July 27, 2023
GOAL! Gabala 2-3 Omonia (82 Roman Bezus penalty— Qureshi Just That (@Qureshi_That) July 27, 2023
hattrick@FootballReprt pic.twitter.com/aZhBDpSDOW
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