И оба со штрафных. Безус оформил дубль в матче ЛК против Габалы. ВИДЕО
Украинец разошелся
фото из свободных источников
Украинский хавбек "Омонии" Роман Безус отметился двумя голами в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций против "Габалы".
32-летний украинец вышел в стартовом составе своей команды и сначала сравнял счет в матче исполнив на технику штрафной в компенсированное к первому тайму, а на 50-й минуте, и снова со штрафного, вывел свою команду вперед – 2:1.
Это 5-й и 6-й голы хавбека в 38 матчах за кипрский клуб, также на его счету 4 ассиста.
Roman Bezus with a belter as Omonoia level the score at Gabala. 1-1.— Qureshi Just That (@Qureshi_That) July 27, 2023
Gabala – Omonia
goal freekick@FootballReprt pic.twitter.com/m4K2Iqwxji
GOAL! Gabala 1-2 Omonia (50 Roman Bezus)@FootballReprt pic.twitter.com/vExHBHPois— Qureshi Just That (@Qureshi_That) July 27, 2023
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