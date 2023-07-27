И оба со штрафных. Безус оформил дубль в матче ЛК против Габалы. ВИДЕО

Украинский хавбек "Омонии" Роман Безус отметился двумя голами в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций против "Габалы".

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32-летний украинец вышел в стартовом составе своей команды и сначала сравнял счет в матче исполнив на технику штрафной в компенсированное к первому тайму, а на 50-й минуте, и снова со штрафного, вывел свою команду вперед – 2:1.

Это 5-й и 6-й голы хавбека в 38 матчах за кипрский клуб, также на его счету 4 ассиста.