Аутсайдер чемпионата Исландии подписал Гегедоша
Игрок был без клуба с апреля
Украинский нападающий Роберт Гегедош продолжит карьеру в чемпионате Исландии.
О подписании 30-летнего украинца объявил местный "Кефлавик", по итогу 16 туров занимающий последнее место в турнирной таблице.
Предыдущим клубом Роберта была мальтийская "Санта-Лючия", которую он покинул в конце апреля. Ранее Гегедош выступал за "Верес", "Минай" и ряд других украинских клубов.
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Источник:Інстаграм ФК "Кефлавік"
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