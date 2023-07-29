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Аутсайдер чемпионата Исландии подписал Гегедоша

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Игрок был без клуба с апреля

Аутсайдер чемпионата Исландии подписал Гегедоша

Новина українською

Украинский нападающий Роберт Гегедош продолжит карьеру в чемпионате Исландии.

О подписании 30-летнего украинца объявил местный "Кефлавик", по итогу 16 туров занимающий последнее место в турнирной таблице.

Предыдущим клубом Роберта была мальтийская "Санта-Лючия", которую он покинул в конце апреля. Ранее Гегедош выступал за "Верес", "Минай" и ряд других украинских клубов.

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В статье: Исландия Роберт Гегедош
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