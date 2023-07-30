Интер договорился с Трубиным о переходе в следующем году на правах свободного агента
Это запасной вариант "нерадзури"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Миланский "Интер" достиг договоренности с голкипером "Шахтера" Анатолием Трубиным. Украинец может присоединиться к "нерадзури" на правах свободного агента в следующем году, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Однако “Интер” все еще надеется оформить переход вратаря в текущее трансферное окно. Пока "нерадзури" не могут заключить соглашение с "горняками".
Недавно Фабрицио Романо сообщал, что аппетиты горняков рассчитывают на 15 миллионов евро + бонусы за трансфер голкипера. "Интер" не готов платить такие деньги за игрока, у которого через год завершается контракт.
В настоящее время Трубин продолжает находиться в "Шахтере". Вчерашний матч первого тура УПЛ он пропускал через полученную красную карточку в прошлом сезоне. Во втором раунде чемпионата Анатолий уже сможет сыграть.
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