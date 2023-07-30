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Интер договорился с Трубиным о переходе в следующем году на правах свободного агента

Наши за границей
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(1 голосов)

Это запасной вариант "нерадзури"

Интер договорился с Трубиным о переходе в следующем году на правах свободного агента

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Миланский "Интер" достиг договоренности с голкипером "Шахтера" Анатолием Трубиным. Украинец может присоединиться к "нерадзури" на правах свободного агента в следующем году, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Однако “Интер” все еще надеется оформить переход вратаря в текущее трансферное окно. Пока "нерадзури" не могут заключить соглашение с "горняками".

Недавно Фабрицио Романо сообщал, что аппетиты горняков рассчитывают на 15 миллионов евро + бонусы за трансфер голкипера. "Интер" не готов платить такие деньги за игрока, у которого через год завершается контракт.

В настоящее время Трубин продолжает находиться в "Шахтере". Вчерашний матч первого тура УПЛ он пропускал через полученную красную карточку в прошлом сезоне. Во втором раунде чемпионата Анатолий уже сможет сыграть.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Анатолий Трубин
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Источник:
Gazzetta dello Sport

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Комментарии (7)
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MaximSK (Киев)
30.07.2023 в 13:35
Трубину стоит извиниться перед Срной и Палкиным на коленях за этот поступок, уходить надо из команды трансфером согласен что Шахтер перегибает с ценой, но надо найти компромисс.
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0
0
Cassid (Kiev)
30.07.2023 в 13:16
Искренне надеюсь, что Шахтер отправит в Трубина туда, откуда и достал. В глубокий дубль. А за теми пятью (или сколько там готов заплатить Интер) лямами жалеть не надо - просто не покупать очередного Эгинальдо и уже отбил.
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0
0
SeventyFour (Phoenix)
30.07.2023 в 12:04
Снова Ахметке в рот дали))
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+1
-3
fanatSD (донецк)
30.07.2023 в 12:21
не знаю как ахметов,а вот в рот берёшь каждый день по несколько раз.и ещё подставляешь одно место.пойди подмойся убогий
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+1
-2
SeventyFour (Phoenix)
30.07.2023 в 12:40
Вступай до лав ЗСУ сепар
0
-2
филанкрот (donetsk)
30.07.2023 в 13:10
SeventyFour (Phoenix),спочатку ти в ЗСУ повоюй
0
0
fanatSD (донецк)
30.07.2023 в 12:22
берёшь ты.глотай и не гавкай петух
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+1
-2

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