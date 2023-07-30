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Булеца дебютировал в чемпионате Польши в составе Заглембе

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В довольно скандальном матче

Булеца дебютировал в чемпионате Польши в составе Заглембе

Фото: ФК Заглембе

Новина українською

Украинский полузащитник Сергей Булеца сыграл первый матч в чемпионате Польши. Футболист дебютировал в составе "Заглембе".

Он появился на 83-й минуте встречи второго тура Экстраклассы против Шленска. Украинец вышел при счете 2:1 в пользу его команды – так поединок и завершился.

Добавим, что во время матча ультрас “Шленска” демонстрировали антиукраинские баннеры. В том числе призвали "остановить украинизацию Польши" и оскорбляли УПА и Степана Бандеру.

Булеца проведет текущий сезон в Польше на правах аренды из "Динамо". Его контракт с киевлянами рассчитан до июня 2024-го года.

Сейчас "Заглембе" ситуативно занимает первое место в чемпионате, имея в активе шесть очков. Однако большинство команд провели только по одному матчу.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Заглембе (Любин) Шленск (Вроцлав) Сергей Булеца
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