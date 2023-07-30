Булеца дебютировал в чемпионате Польши в составе Заглембе
В довольно скандальном матче
Фото: ФК Заглембе
Украинский полузащитник Сергей Булеца сыграл первый матч в чемпионате Польши. Футболист дебютировал в составе "Заглембе".
Он появился на 83-й минуте встречи второго тура Экстраклассы против Шленска. Украинец вышел при счете 2:1 в пользу его команды – так поединок и завершился.
Добавим, что во время матча ультрас “Шленска” демонстрировали антиукраинские баннеры. В том числе призвали "остановить украинизацию Польши" и оскорбляли УПА и Степана Бандеру.
Булеца проведет текущий сезон в Польше на правах аренды из "Динамо". Его контракт с киевлянами рассчитан до июня 2024-го года.
Сейчас "Заглембе" ситуативно занимает первое место в чемпионате, имея в активе шесть очков. Однако большинство команд провели только по одному матчу.
Популярное сейчас
- В Одессе может появиться третий профессиональный клуб
- Парадоксальное Эль Класико. Реал - Барселона 0:3. Видео голов и обзор матча
- Почти полтора десятка танков и полтысячи убитых россиян за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Лунин признан лучшим игроком матча Реал - МЮ. ВИДЕО
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
- Почти 2,5 миллиона за пост. Роналду стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме