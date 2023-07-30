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Президент ЧФР: Коноплянке понадобится 3-4 недели, чтобы набрать форму

Наши за границей
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Однако важные матчи уже впереди

Президент ЧФР: Коноплянке понадобится 3-4 недели, чтобы набрать форму

uaf.ua

Новина українською

Президент ЧФР Кристи Балай заявил, что украинскому новичку команду Евгению Коноплянке понадобится время, чтобы дойти до своей формы.

"Если все будет нормально, ему понадобится 3-4 недели, чтобы набрать необходимые кондиции и защититься от возможных травм", - сказал Балай.

Сегодня ЧФР проведет матч третьего тура чемпионата Румынии против “Университати Краевой”. 3 августа команда Коноплянки сыграет ответный матч второго этапа Лиги конференций с “Аданадемирспором”.

Добавим, что украинец подписал контракт с ЧФР на два года.

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В статье: Евгений Коноплянка ЧФР
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Источник:
DigiSport

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