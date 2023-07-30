Президент ЧФР: Коноплянке понадобится 3-4 недели, чтобы набрать форму
Однако важные матчи уже впереди
uaf.ua
Президент ЧФР Кристи Балай заявил, что украинскому новичку команду Евгению Коноплянке понадобится время, чтобы дойти до своей формы.
"Если все будет нормально, ему понадобится 3-4 недели, чтобы набрать необходимые кондиции и защититься от возможных травм", - сказал Балай.
Сегодня ЧФР проведет матч третьего тура чемпионата Румынии против “Университати Краевой”. 3 августа команда Коноплянки сыграет ответный матч второго этапа Лиги конференций с “Аданадемирспором”.
Добавим, что украинец подписал контракт с ЧФР на два года.
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Источник:DigiSport
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