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The Athletic включил Мудрика в список игроков АПЛ, от которых ждут прорыва в новом сезоне

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Считают, что предсезонка с Почеттина позволит украинцу перезагрузиться

The Athletic включил Мудрика в список игроков АПЛ, от которых ждут прорыва в новом сезоне

Фото: @ChelseaFC

Новина українською

Журналисты известного спортивного издания The Athletic составили список игроков АПЛ, от которых в этом сезоне ждут прорыва.

Также был отмечен "возможным прорывом" и украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик.

"У Мудрика были все основания для борьбы на поле и вне его в первые шесть месяцев своей карьеры в "Челси", но полная предсезонная подготовка под руководством Почеттино дала ему шанс перезагрузиться и восстановить свою уверенность.

Удивительный гол в ворота Брайтона говорит о том, что процесс идет хорошо. Добавление лучшей реализации и лучшего принятия решений в последней трети к его невероятной скорости является убедительным рецептом суперзвезды АПЛ.

В этом сезоне он покажет всем в Англии, почему "Челси" был готов заплатить "Шахтеру" начальные 62 миллиона фунтов, чтобы пригласить его на "Стэмфорд Бридж", – считают журналисты The Athletic.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
The Athletic

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