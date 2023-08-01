The Athletic включил Мудрика в список игроков АПЛ, от которых ждут прорыва в новом сезоне
Считают, что предсезонка с Почеттина позволит украинцу перезагрузиться
Фото: @ChelseaFC
Журналисты известного спортивного издания The Athletic составили список игроков АПЛ, от которых в этом сезоне ждут прорыва.
Также был отмечен "возможным прорывом" и украинский вингер "
"У Мудрика были все основания для борьбы на поле и вне его в первые шесть месяцев своей карьеры в "Челси", но полная предсезонная подготовка под руководством Почеттино дала ему шанс перезагрузиться и восстановить свою уверенность.
Удивительный гол в ворота Брайтона говорит о том, что процесс идет хорошо. Добавление лучшей реализации и лучшего принятия решений в последней трети к его невероятной скорости является убедительным рецептом суперзвезды АПЛ.
В этом сезоне он покажет всем в Англии, почему "Челси" был готов заплатить "Шахтеру" начальные 62 миллиона фунтов, чтобы пригласить его на "Стэмфорд Бридж", – считают журналисты The Athletic.
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