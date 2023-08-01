Миколенко восстановился от травмы - сыграл 45 минут в спарринге Эвертона
Украинец уже в обойме
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "
Как сообщает пресс-служба клуба, оба игрока сыграли по тайму в спарринге с итальянской "Монцой" (2:2).
Ранее Миколенко пропустил тренировочный сбор "Эвертона" в Швейцарии.
Украинский защитник не играл за английскую команду в концовке прошлого сезона из-за травмы, но в июне сыграл три поединка за сборную Украины.
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Источник:Эвертон
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