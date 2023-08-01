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Миколенко восстановился от травмы - сыграл 45 минут в спарринге Эвертона

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Украинец уже в обойме

Миколенко восстановился от травмы - сыграл 45 минут в спарринге Эвертона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко, как и форвард команды восстановились после травм.

Как сообщает пресс-служба клуба, оба игрока сыграли по тайму в спарринге с итальянской "Монцой" (2:2).

Ранее Миколенко пропустил тренировочный сбор "Эвертона" в Швейцарии.

Украинский защитник не играл за английскую команду в концовке прошлого сезона из-за травмы, но в июне сыграл три поединка за сборную Украины.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
Эвертон

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