Миколенко восстановился от травмы - сыграл 45 минут в спарринге Эвертона

Украинский защитник " Эвертона " Виталий Миколенко, как и форвард команды восстановились после травм.

Как сообщает пресс-служба клуба, оба игрока сыграли по тайму в спарринге с итальянской "Монцой" (2:2).

Ранее Миколенко пропустил тренировочный сбор "Эвертона" в Швейцарии.

Украинский защитник не играл за английскую команду в концовке прошлого сезона из-за травмы, но в июне сыграл три поединка за сборную Украины.