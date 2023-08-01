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Интеру за 3-4 млн предложили подписать Лунина

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Интересный вариант развития событий

Интеру за 3-4 млн предложили подписать Лунина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Миланскому "Интеру", который продолжает пребывать в поисках голкипера, предложили подписать 24-летнего вратаря "Реала" и сборной Украины Андрея Лунина.

Отмечается, что "нерадзурри" "вели" Лунина еще во времена, когда он играл за "Зарю", однако тогда "Реал" сделал более конкретное предложение и оформил трансфер кипера.

Сейчас же "Интеру", как ожидается, будет достаточно всего 3-4 миллионов евро, чтобы договориться с "бланкос" о покупке Лунина, ведь контракт украинца с мадридцами истекает через год, и в "Реале" заинтересованы в продаже вратаря уже в нынешнее трансферное окно.

Напомним, "Интер" интересуется еще одним украинским вратарем - Анатолием Трубиным. В течение последнего места "нерадзури" вели переговоры с "Шахтером", но стороны все еще далеки от компромисса по цене.

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В статье: Реал (Мадрид) Интер (Милан) Андрей Лунин
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Источник:
InterLive

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Комментарии (2)
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terber (ternopil)
01.08.2023 в 22:42
Реал хоче відати за 8лям ,але як не буде пропозицій відадуть за 3-4 ,тепер в Мілані буде маринуватись,теж хороше красиве місто))
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
01.08.2023 в 22:31
О, це нормальна пропозиція для Інтера, Луніна варто брати.
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