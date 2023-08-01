Интеру за 3-4 млн предложили подписать Лунина

Миланскому " Интеру ", который продолжает пребывать в поисках голкипера, предложили подписать 24-летнего вратаря "Реала" и сборной Украины Андрея Лунина.

Отмечается, что "нерадзурри" "вели" Лунина еще во времена, когда он играл за "Зарю", однако тогда "Реал" сделал более конкретное предложение и оформил трансфер кипера.

Сейчас же "Интеру", как ожидается, будет достаточно всего 3-4 миллионов евро, чтобы договориться с "бланкос" о покупке Лунина, ведь контракт украинца с мадридцами истекает через год, и в "Реале" заинтересованы в продаже вратаря уже в нынешнее трансферное окно.

Напомним, "Интер" интересуется еще одним украинским вратарем - Анатолием Трубиным. В течение последнего места "нерадзури" вели переговоры с "Шахтером", но стороны все еще далеки от компромисса по цене.