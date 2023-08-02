  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Казахстанский Ордабасы, за который выступают Беседин и Макаренко, делал предлажение Коноплянке
В тренде

Казахстанский Ордабасы, за который выступают Беседин и Макаренко, делал предлажение Коноплянке

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Евгений не захотел ехать в Казахстан

Казахстанский Ордабасы, за который выступают Беседин и Макаренко, делал предлажение Коноплянке

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Казахстанский "Ордабасы" был делал предложение украинскому полузащитнику Евгению Коноплянке.

По информации Sport Arena, казахстанский клуб предлагал украинцу более выгодные условия, чем румынский "Клуж", в который в итоге перешел Коноплянка.

Впрочем, сам Евгений не был готов к переезду в Казахстан, в то время как "Ордабасы" требовал от украинца быстрого принятия решения.

Читайте такжеИзвестен срок контракта Беседина с Ордабасы. В Казахстан также переедет еще один экс-динамовец

Напомним, этим летом в "Ордабасы" перешли Артем Беседин и Евгений Макаренко. Действующий лидер чемпионата Казахстана также интересовался Денисом Гармашем, но он отклонил предложение, поскольку не хочет ехать в Казахстан.

По теме
yellow-arrow
Интеру за 3-4 млн предложили подписать Лунина
yellow-arrow
Миколенко восстановился от травмы - сыграл 45 минут в спарринге Эвертона
yellow-arrow
Журналист: Если Кухаревич забьет 10-15 голов на сезон, сможет привлечь внимание клубов АПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Коноплянка ЧФР Ордабасы (Шымкент)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде