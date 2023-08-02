Зинченко: Если мы не остановим сейчас Россию, то следующей может стать любая другая страна

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко рассказал о важности проведения благотворительного матча Game4Ukraine, который пройдет 5 августа в Лондоне.



"После того, как Россия разрушила ГЭС в Новой Каховке, я услышал много историй, который сложно объяснить. Некоторые люди не смогли покинуть свои дома: представьте себе, что здание в 3-4 этажа уходит под воду.

Одна страшная история, которую я слышал, была об одной женщине, которая держала на руках двух маленьких детей, родившихся всего несколько месяцев назад. Она была просто на крыше с двумя из них и держалась за последний, я не знаю… камень. Она пыталась выжить, но, к сожалению, не выжила вместе с детьми.

Когда мои дети вырастут, они будут спрашивать меня: "Папа, когда в нашей стране была война, что ты делал? Как сильно ты помог людям?". Я просто хочу посмотреть в глаза своим детям и сказать: "Ну, мы с твоей мамой старались изо всех сил". Так вот что я пытаюсь сделать, вот что у меня в голове.

Для меня, и для Андрея Шевченко, и для всех нас в Украине эта игра так важна. Помимо денег, которые мы пытаемся собрать для восстановления школы, это также важное послание — мощное послание — миру о том, что мы все вместе.

Я знаю, что некоторые люди устали от этой войны. Но мой единственный посыл в том, что мы должны держаться вместе. Потому что если бы не Украина, это могла бы быть другая страна, верно? Сегодня это Украина, но если мы не остановим это сейчас и не остановим их, то следующей может стать любая другая страна", - рассказал Зинченко в интервью The Athletic.