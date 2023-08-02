Зинченко: Я могу помочь отсюда гораздо больше, чем если бы я был в Украине в данный момент
А после завершения карьеры Александр будет жить в Украине
EPL
Украинский защитник "
"Поначалу мне было трудно разобраться во всем. Каждый из нас был в шоке – я говорю об украинцах. Я разговаривал со своими товарищами по сборной, которые играют за границей, и большинство из них даже не могли выйти на тренировочную площадку, чтобы тренироваться, чтобы продолжать. Потому что никто этого не ожидал. Но в конце концов, ты должен это делать...Читайте такжеЗинченко: Если мы не остановим сейчас Россию, то следующей может стать любая другая страна
У вас есть два варианта: сдаться или попытаться помочь, насколько это возможно. И я думаю, что использование таких возможностей для того, чтобы представить свою страну наилучшим образом, – это самая мощная помощь с моей стороны.
Мы должны продолжать. Я могу помочь отсюда гораздо больше, чем если бы я был там в данный момент. Но я обещаю вам, что я очень хочу быть там, даже сейчас. Потому что это моя родина, я просто хочу быть там.
И наверняка после завершения карьеры я буду жить в Украине", – сказал Зинченко.
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