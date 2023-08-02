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Зинченко: Я могу помочь отсюда гораздо больше, чем если бы я был в Украине в данный момент

Наши за границей
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А после завершения карьеры Александр будет жить в Украине

Зинченко: Я могу помочь отсюда гораздо больше, чем если бы я был в Украине в данный момент

EPL

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко рассказал, как украинские лигионеры за границей помогают Украине во время полномасштабного вторжения российских войск.

"Поначалу мне было трудно разобраться во всем. Каждый из нас был в шоке – я говорю об украинцах. Я разговаривал со своими товарищами по сборной, которые играют за границей, и большинство из них даже не могли выйти на тренировочную площадку, чтобы тренироваться, чтобы продолжать. Потому что никто этого не ожидал. Но в конце концов, ты должен это делать...

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У вас есть два варианта: сдаться или попытаться помочь, насколько это возможно. И я думаю, что использование таких возможностей для того, чтобы представить свою страну наилучшим образом, – это самая мощная помощь с моей стороны.

Мы должны продолжать. Я могу помочь отсюда гораздо больше, чем если бы я был там в данный момент. Но я обещаю вам, что я очень хочу быть там, даже сейчас. Потому что это моя родина, я просто хочу быть там.

И наверняка после завершения карьеры я буду жить в Украине", – сказал Зинченко.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко война с россией
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Источник:
The Athletic

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