Зинченко не сыграет в матче за Суперкубок Англии

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко с большой долей вероятности пропустит матч за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити", который состоится в воскресенье, 6 августа.

Как сообщают английские источники, Алекс продолжает восстанавливаться после повреждения и не будет готов к данному поединку.

Отмечается, что украинец, как и Рис Нельсон, Фоларин Балоган, Мохамед Эльнени и Габриэл Жезусом пропустили сегодняшнюю тренировку "Арсенала". Участие всех этих игроков в матче с "Манчестер Сити" крайне маловероятно.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Зинченко сыграет лишь 5 минут в матче Game4Ukraine из-за травмы.

Reiss nelson

Balogun

Zinchenko

Elneny

Jesus



All not involved today



Rice back available