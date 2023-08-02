Зинченко не сыграет в матче за Суперкубок Англии
Снова травмы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко с большой долей вероятности пропустит матч за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити", который состоится в воскресенье, 6 августа.
Как сообщают английские источники, Алекс продолжает восстанавливаться после повреждения и не будет готов к данному поединку.
Отмечается, что украинец, как и Рис Нельсон, Фоларин Балоган, Мохамед Эльнени и Габриэл Жезусом пропустили сегодняшнюю тренировку "Арсенала". Участие всех этих игроков в матче с "Манчестер Сити" крайне маловероятно.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что
Reiss nelson— Prec (@precbrown95) August 2, 2023
Balogun
Zinchenko
Elneny
Jesus
All not involved today
Rice back available
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