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Зинченко не сыграет в матче за Суперкубок Англии

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Снова травмы

Зинченко не сыграет в матче за Суперкубок Англии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко с большой долей вероятности пропустит матч за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити", который состоится в воскресенье, 6 августа.

Как сообщают английские источники, Алекс продолжает восстанавливаться после повреждения и не будет готов к данному поединку.

Отмечается, что украинец, как и Рис Нельсон, Фоларин Балоган, Мохамед Эльнени и Габриэл Жезусом пропустили сегодняшнюю тренировку "Арсенала". Участие всех этих игроков в матче с "Манчестер Сити" крайне маловероятно.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Зинченко сыграет лишь 5 минут в матче Game4Ukraine из-за травмы.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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