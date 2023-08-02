  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Гданьская Лехия объявила о подписании Желизко
В тренде

Гданьская Лехия объявила о подписании Желизко

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинец перебрался из Латвии во второй дивизион Польши

Гданьская Лехия объявила о подписании Желизко

lechia.pl

Новина українською

22-летний полузащитник "Валмиеры" и молодежной сборной Украины Иван Желизко сменил клубную прописку.

О подписании контракта с игроком объявила гданськая "Лехия", которая по итогам минувшего дивизиона вылетела из элитного дивизиона Польши.

Читайте такжеВалмиера – новый чемпион Латвии. В составе клуба – сразу три украинца

Условия соглашения не афишируется, но отмечается что к украинцу был интерес и со стороны других европейских клубов.

Желизко – воспитанник "Карпат", но за первую команду не играл. Летом 2019 года перешел в чешскую "Карвину", а с февраля 2021 года выступает за "Валмиеру", с которой в прошлом сезоне (чемпионат проводится по схеме весна-лето) стал чемпионом Латвии.

По теме
yellow-arrow
Наши поздравления! У четы Зинченко родилась вторая девочка. ФОТО
yellow-arrow
Зинченко не сыграет в матче за Суперкубок Англии
yellow-arrow
Зинченко: Я могу помочь отсюда гораздо больше, чем если бы я был в Украине в данный момент
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лехия (Гданьск) Валмиера Иван Желизко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Лехия

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
02.08.2023 в 23:51
З чемпіону Латвії до другої ліги Польщі,такий собі кар'єрний зріст
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде