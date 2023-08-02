Гданьская Лехия объявила о подписании Желизко
Украинец перебрался из Латвии во второй дивизион Польши
lechia.pl
22-летний полузащитник "Валмиеры" и молодежной сборной Украины Иван Желизко сменил клубную прописку.
О подписании контракта с игроком объявила гданськая "Лехия", которая по итогам минувшего дивизиона вылетела из элитного дивизиона Польши.
Условия соглашения не афишируется, но отмечается что к украинцу был интерес и со стороны других европейских клубов.
Желизко – воспитанник "Карпат", но за первую команду не играл. Летом 2019 года перешел в чешскую "Карвину", а с февраля 2021 года выступает за "Валмиеру", с которой в прошлом сезоне (чемпионат проводится по схеме весна-лето) стал чемпионом Латвии.
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