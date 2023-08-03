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Мудрик отыграл полтора тайма против Боруссии. Не забил, но поразил публику финтом – ВИДЕО

Наши за границей
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Челси спасся от поражения

Мудрик отыграл полтора тайма против Боруссии. Не забил, но поразил публику финтом – ВИДЕО

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

В ночь на четверг, 3 августа, в Чикаго состоялся товарищеский матч между "Челси" и дортмундской "Боруссией". Конечно, украинских болельщиков, в первую очередь, интересует Михаил Мудрик. Украинский легионер начинал поединок на скамье для запасных, но вышел на замену уже на 22-й минуте вместо Нкунку.

В целом провел средний матч. Несколько раз включал фирменную скорость на фланге с последующими подачами в штрафную. Именно Михаил на 89-й минуте исполнил штрафной, после которого "Челси" сумел сравнять счет – головой забил 19-летний Мэйсон Барстоу. Впрочем, это был даже не "предасист". Оценка статистических порталов колеблется в пределах 6,8 – 7,2.

Вместе с тем именно Мудрик привлек внимание соцсетей. В одном из эпизодов он эффектно принял мяч после диагонали через полполя! Если бы еще и пас точный отдал в финальной стадии атаки, можно было бы утверждать, что игра удалась.

Товарищеский матч

2 августа. Чикаго. Soldier Field. 48183 зрителей

"Челси" – "Боруссия" Дортмунд 1:1

Голы: Барстоу 89 – Вольф 80

"Челси": Аррисабалага – Джеймс (Густо 73), Силва (Хамфрис 73), Колвилл, Чилвелл (Кукурелья 73) – Галлахер, Фернандес – Стерлинг (Халл 81), Чуквуэмека (Маатсен 73), Нкунку (Мудрик 22) – Джексон (Барстоу 81)

"Боруссия": Майер – Рейрсон (Вольф 61), Зюле (Пападопулус 61), Хуммельс (Бланк 73), Бенсабаини (Буэно 73) – Забитцер (Брандт 46), Озкан (Джан 73), Ройс (Ф.Нмеча 73) - Мален (Бамба 46), Мукоко (Аллер 61), Адейеми (Т.Азар 46)

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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