Жирона с Цыганковым сыграла вничью с Наполи в спарринге

"Жирона" в контрольном матче встречалась с чемпионом Италии "Наполи". Игра победителя не выявила и завершилась вничью 1:1.

Оба гола были забиты до перерыва.

Украинский вингер "жирондинцев" Виктор Цыганков вышел в стартовом составе команды и отыграл на поле первый тайм. Отметим, что в недавнем матче спарринге с "Блэкберном" (3:2) украинец отметился голом и результативной передачей.

К слову, ранее СМИ писали, что "Жирона" почти согласовала трансфер форварда "Днепра-1" Артема Довбика.