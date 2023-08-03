Жирона с Цыганковым сыграла вничью с Наполи в спарринге
Украинец отыграл один тайм
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" в контрольном матче встречалась с чемпионом Италии "Наполи". Игра победителя не выявила и завершилась вничью 1:1.
Оба гола были забиты до перерыва.
Украинский вингер "жирондинцев" Виктор Цыганков вышел в стартовом составе команды и отыграл на поле первый тайм. Отметим, что в недавнем матче спарринге с "Блэкберном" (3:2) украинец отметился голом и результативной передачей.
К слову, ранее СМИ писали, что "Жирона" почти согласовала трансфер форварда "Днепра-1" Артема Довбика.
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