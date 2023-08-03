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Артета: Думаю, Зинченко близок к возвращению

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Главный тренер "Арсенала" - о состоянии украинского защитника

Артета: Думаю, Зинченко близок к возвращению

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал как проходит восстановление украинского защитника Александра Зинченко.

"Я думаю, что Зинченко близок (к возвращению). Думаю, он начнет тренироваться с командой. Надеемся, что он вернется очень быстро", - приводит слова Артеты официальный сайт "канониров".

Напомним, украинец пропустил концовку минувшего сезона из-за травмы икроножной мышцы. Он также не помог "Арсеналу" во время предсезонной подготовки.

Ранее сообщалось, что Зинченко сыграет лишь 5 минут в матче Game4Ukraine из-за травмы.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Александр Зинченко
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Источник:
arsenal.com

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