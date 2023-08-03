Артета: Думаю, Зинченко близок к возвращению
Главный тренер "Арсенала" - о состоянии украинского защитника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал как проходит восстановление украинского защитника Александра Зинченко.
"Я думаю, что Зинченко близок (к возвращению). Думаю, он начнет тренироваться с командой. Надеемся, что он вернется очень быстро", - приводит слова Артеты официальный сайт "канониров".
Напомним, украинец пропустил концовку минувшего сезона из-за травмы икроножной мышцы. Он также не помог "Арсеналу" во время предсезонной подготовки.
Ранее сообщалось, что Зинченко сыграет лишь 5 минут в матче Game4Ukraine из-за травмы.
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Источник:arsenal.com
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