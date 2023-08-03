Вест Хэм интересуется защитником молодежной сборной Украины - СМИ

"Вест Хэм" проявляет интерес к украинскому защитнику "Славии" Максиму Таловерову, пишет Sport.ua.

По информации источника, скауты лондонской команды посетили все матчи молодежной сборной Украины U-21 на Евро-2023. Главная цель – 23-летний украинец Таловеров.

"Молотобойцы" очень внимательно наблюдают за чешским рынком. В составе команды из Лондона есть два чеха – Томаш Соучек и Владимир Цоуфал. Оба игрока обороны перешли из "Славии", с которой у "Вест Хэма" сложились хорошие деловые отношения.

Наставнику "Вест Хэма" Дэвиду Мойесу нравится умение вести силовую борьбу, атлетизм и хорошая антропометрия украинского игрока. Максим находится в списке 2-3 кандидатов на усиление позиции центрального защитника "молотобойцев".

Но сейчас все четыре вакансии на позицию заняты. В июле клуб продлил на сезон соглашение с итальянским 35-летним ветераном Анджело Огбонной, который будет играть роль четвертого защитника в сезоне 2023/24. Единственный вариант для Таловерова – трансфер с арендой на сезон ради игровой практики.

Контракт Таловерова принадлежит пражской "Славии". Первую часть минувшего сезона он выступал на правах аренды за "Слован" Либерец, а после Нового года переехал в аренду в Австрию в "ЛАСК". Договор со "Славией" действует до лета 2026 года.

Ранее Таловеров подтвердил информацию, что "Айнтрахт" и "Вердер" заинтересованы в его услугах, однако официальных предложений от клубов не было.