Вест Хэм интересуется защитником молодежной сборной Украины - СМИ
Еще один украинец в АПЛ?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм" проявляет интерес к украинскому защитнику "Славии" Максиму Таловерову, пишет Sport.ua.
По информации источника, скауты лондонской команды посетили все матчи молодежной сборной Украины U-21 на Евро-2023. Главная цель – 23-летний украинец Таловеров.
"Молотобойцы" очень внимательно наблюдают за чешским рынком. В составе команды из Лондона есть два чеха – Томаш Соучек и Владимир Цоуфал. Оба игрока обороны перешли из "Славии", с которой у "Вест Хэма" сложились хорошие деловые отношения.
Наставнику "Вест Хэма" Дэвиду Мойесу нравится умение вести силовую борьбу, атлетизм и хорошая антропометрия украинского игрока. Максим находится в списке 2-3 кандидатов на усиление позиции центрального защитника "молотобойцев".
Но сейчас все четыре вакансии на позицию заняты. В июле клуб продлил на сезон соглашение с итальянским 35-летним ветераном Анджело Огбонной, который будет играть роль четвертого защитника в сезоне 2023/24. Единственный вариант для Таловерова – трансфер с арендой на сезон ради игровой практики.
Контракт Таловерова принадлежит пражской "Славии". Первую часть минувшего сезона он выступал на правах аренды за "Слован" Либерец, а после Нового года переехал в аренду в Австрию в "ЛАСК". Договор со "Славией" действует до лета 2026 года.
Ранее Таловеров подтвердил информацию, что "Айнтрахт" и "Вердер" заинтересованы в его услугах, однако официальных предложений от клубов не было.
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