В Бенфике опровергли интерес к Лунину
Орлы ищут вратаря, но Лунин в сферу интересов клуба не входит
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лиссабонская "
Как сообщает O Jogo, ссылаясь на свои источники в клубе, "Бенфика" действительно ищет вратаря, но упор клуба сделан на возможном подписании Бенту из "Атлетико Паранаэнсе", на которого также претендует миланский "Интер".
Напомним, что ранее в прессе также сообщалось, что представители "Бенфики" планируют
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Источник:O Jogo
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Комментарии (2)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
03.08.2023 в 17:48
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shura73 (угледар)
03.08.2023 в 17:59
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