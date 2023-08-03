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В Бенфике опровергли интерес к Лунину

Наши за границей
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(1 голосов)

Орлы ищут вратаря, но Лунин в сферу интересов клуба не входит

В Бенфике опровергли интерес к Лунину

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лиссабонская "Бенфика" не проявляет интереса к голкиперу "Реала" и сборной Украины Андрею Лунину.

Как сообщает O Jogo, ссылаясь на свои источники в клубе, "Бенфика" действительно ищет вратаря, но упор клуба сделан на возможном подписании Бенту из "Атлетико Паранаэнсе", на которого также претендует миланский "Интер".

Напомним, что ранее в прессе также сообщалось, что представители "Бенфики" планируют начать переговоры с "Шахтером" относительно возможности покупки Анатолия Трубина.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
O Jogo

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Комментарии (2)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
03.08.2023 в 17:48
)))
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shura73 (угледар)
03.08.2023 в 17:59
кому нужен ваш бущан?
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