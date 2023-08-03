В Бенфике опровергли интерес к Лунину

Лиссабонская " Бенфика " не проявляет интереса к голкиперу "Реала" и сборной Украины Андрею Лунину.

Как сообщает O Jogo, ссылаясь на свои источники в клубе, "Бенфика" действительно ищет вратаря, но упор клуба сделан на возможном подписании Бенту из "Атлетико Паранаэнсе", на которого также претендует миланский "Интер".