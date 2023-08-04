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Имереков официально перешел в греческий клуб

Наши за границей
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(1 голосов)

Бывший капитан "Зари" продолжит карьеру в европейском чемпионате

Имереков официально перешел в греческий клуб

Фото: atromitosfc.gr

Новина українською

"Атромитос" объявил о подписании бывшего защитника "Зари" Максима Имереков.

32-летний украинец присоединился к греческому клубу на правах свободного агента. Он подписал контракт на год с возможностью продления еще на один.

Футболист получил игровой номер 32.

Имереков защищал цвета "Зари" с лета 2021 года. В минувшем сезоне капитан луганчан провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Он также выступал за запорожский "Металлург", "Александрию", белорусский "Торпедо-БелАЗ", кипрский "Эрмис" и "Десну". Портал Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

"Атромитос" в сезоне-2022/23 занял 8-е место в Суперлиге Греции.

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В статье: Максим Имереков Атромитос (Афины)
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Источник:
atromitosfc.gr

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.08.2023 в 09:30
Як можна писати що Атромітос уник пониження в класі, якщо в Греції здається 16 команд?)
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