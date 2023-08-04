Имереков официально перешел в греческий клуб
Бывший капитан "Зари" продолжит карьеру в европейском чемпионате
Фото: atromitosfc.gr
"Атромитос" объявил о подписании бывшего защитника "Зари" Максима Имереков.
32-летний украинец присоединился к греческому клубу на правах свободного агента. Он подписал контракт на год с возможностью продления еще на один.
Футболист получил игровой номер 32.
Имереков защищал цвета "Зари" с лета 2021 года. В минувшем сезоне капитан луганчан провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
Он также выступал за запорожский "Металлург", "Александрию", белорусский "Торпедо-БелАЗ", кипрский "Эрмис" и "Десну". Портал Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.
"Атромитос" в сезоне-2022/23 занял 8-е место в Суперлиге Греции.
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