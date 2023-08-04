Президент Марселя поделился мнением о будущем Малиновского

Президент "Марселя" Пабло Лонгория выразил свое мнение о дальнейших перспективах в клубе украинского полузащитника Руслана Малиновского.

"Есть игроки, которые быстро адаптируются, и есть игроки, которым нужно больше времени. Когда Малиновский был куплен, это было потому, что он адаптировался к системе Тюдора. Теперь мы должны проанализировать, какова будет роль Руслана в текущей игровой системе, и увидеть все возможности.

Важные игроки должны быть важны и на поле. Нам нужно найти баланс с зарплатой", – отметил Лонгория.