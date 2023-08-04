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Президент Марселя поделился мнением о будущем Малиновского

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Президент Марселя поделился мнением о будущем Малиновского

Фото: om.fr

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Президент "Марселя" Пабло Лонгория выразил свое мнение о дальнейших перспективах в клубе украинского полузащитника Руслана Малиновского.

"Есть игроки, которые быстро адаптируются, и есть игроки, которым нужно больше времени. Когда Малиновский был куплен, это было потому, что он адаптировался к системе Тюдора. Теперь мы должны проанализировать, какова будет роль Руслана в текущей игровой системе, и увидеть все возможности.

Важные игроки должны быть важны и на поле. Нам нужно найти баланс с зарплатой", – отметил Лонгория.

Напомним, 30-летний Малиновский перешел в "Марсель" из итальянской "Аталанты" в январе 2023 года. За полгода украинец отыграл 23 матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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Источник:
TMW

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