Президент Марселя поделился мнением о будущем Малиновского
Летом провансальцы провели смену главного тренера
Фото: om.fr
Президент "Марселя" Пабло Лонгория выразил свое мнение о дальнейших перспективах в клубе украинского полузащитника Руслана Малиновского.
"Есть игроки, которые быстро адаптируются, и есть игроки, которым нужно больше времени. Когда Малиновский был куплен, это было потому, что он адаптировался к системе Тюдора. Теперь мы должны проанализировать, какова будет роль Руслана в текущей игровой системе, и увидеть все возможности.
Важные игроки должны быть важны и на поле. Нам нужно найти баланс с зарплатой", – отметил Лонгория.
Напомним, 30-летний Малиновский перешел в "Марсель" из итальянской "Аталанты" в январе 2023 года. За полгода украинец отыграл 23 матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2026 года.
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