Малиновский может покинуть Марсель: в клубе недовольны украинцем

Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский может завершить свои выступления в чемпионате Франции уже этим летом.

Как сообщает L’Equipe, провансальцы недовольны тем, что 30-летний украинец до сих пор не адаптировался в команде и не показывает своих лучших игровых качеств. Хавбек не провел ни одного товарищеского матча за клуб этим летом.

Издание пишет, что всего после полугода в Марселе Руслан уже может "паковать чемоданы".

Напомним, Малиновский перешел в "Марсель" из итальянской "Аталанты" в январе 2023 года. За это время украинец отыграл 23 матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2026 года.