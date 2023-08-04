  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Реал отклонил предложение Вильярреала по Лунину. Известна сумма
В тренде

Реал отклонил предложение Вильярреала по Лунину. Известна сумма

Наши за границей
(1 голосов)

Предложение не устроило Флорентино Переса

Реал отклонил предложение Вильярреала по Лунину. Известна сумма

Getty Images_

Новина українською

"Вильярреал" пытался осуществить трансфер голкипера "Реала" и сборной Украины Андрея Лунина, сообщает Defensa Central.

По информации источника, "желтая субмарина" предлагала за украинца 3 миллиона евро, в то время как руководство "сливочных" хочет получить за Лунина не менее 5 миллионов. Утверждается, что решение об отказе принял лично президент "Реала" Флорентино Перес.

Известно, что переговоры между клубами продолжаются. "Вильярреал" ищет нового вратаря и в ближайшие дни еще раз попытается договориться с мадридцами по Лунину.

Ранее сообщалось, что "Интеру" предлагали Лунина за 3-4 миллионов евро.

Читайте такжеВ Бенфике опровергли интерес к Лунину
По теме
yellow-arrow
Малиновский может покинуть Марсель: в клубе недовольны украинцем
yellow-arrow
Манчестер Сити – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция Суперкубка Англии
yellow-arrow
Президент Марселя поделился мнением о будущем Малиновского
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Вильярреал Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Defensa Central

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде