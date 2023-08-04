Реал отклонил предложение Вильярреала по Лунину. Известна сумма

"Вильярреал" пытался осуществить трансфер голкипера "Реала" и сборной Украины Андрея Лунина, сообщает Defensa Central.

По информации источника, "желтая субмарина" предлагала за украинца 3 миллиона евро, в то время как руководство "сливочных" хочет получить за Лунина не менее 5 миллионов. Утверждается, что решение об отказе принял лично президент "Реала" Флорентино Перес.

Известно, что переговоры между клубами продолжаются. "Вильярреал" ищет нового вратаря и в ближайшие дни еще раз попытается договориться с мадридцами по Лунину.

Ранее сообщалось, что "Интеру" предлагали Лунина за 3-4 миллионов евро.