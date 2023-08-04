Реал отклонил предложение Вильярреала по Лунину. Известна сумма
Предложение не устроило Флорентино Переса
Getty Images_
"Вильярреал" пытался осуществить трансфер голкипера "Реала" и сборной Украины Андрея Лунина, сообщает Defensa Central.
По информации источника, "желтая субмарина" предлагала за украинца 3 миллиона евро, в то время как руководство "сливочных" хочет получить за Лунина не менее 5 миллионов. Утверждается, что решение об отказе принял лично президент "Реала" Флорентино Перес.
Известно, что переговоры между клубами продолжаются. "Вильярреал" ищет нового вратаря и в ближайшие дни еще раз попытается договориться с мадридцами по Лунину.
Ранее сообщалось, что "Интеру" предлагали Лунина за 3-4 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Есть один представитель топ-чемпионатов. Определились потенциальные соперники Динамо и Днепра-1 в раунде плей-офф ЛК
- Во время ночной атаки морских дронов на Новороссийск был подбит один из кораблей РФ
- Оболонь – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура чемпионата Украины
- Стало известно, сколько Реал хочет получить от продажи Лунина
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО