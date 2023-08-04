Довбик проходит медосмотр в Жироне, - AS
Форвард уже в Испании
Фото: СК Днепр-1
Нападающий "
Сегодня, 4 августа, украинец пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт на 5 лет.
Трансфер обойдется "Жироне" в 7 миллионов евро.
Ранее СМИ писали, что эти деньги разделят между собой "Днепр-1" и "Мидтьюлланд". Каталонский клуб получит не 100%, а более 50% прав на игрока.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:AS
Популярное сейчас
- Оболонь - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.08.2023
- Во время ночной атаки морских дронов на Новороссийск был подбит один из кораблей РФ
- Скрипник: Не надо нам в упрек говорить, что мы должны были. Мы ничего не должны
- Суркис: Яремчук мог бы вернуться в Динамо, но аппетиты в трансфере и в зарплате нужно снизить
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн