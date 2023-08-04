Довбик проходит медосмотр в Жироне, - AS

Нападающий " Днепра-1 " и сборной Украины Артем Довбик прибыл в Испанию, где пройдет медосмотр и завершит свой трансфер в "Жирону". Данную информацию подтверждает авторитетное местное издание AS.

Сегодня, 4 августа, украинец пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт на 5 лет.

Трансфер обойдется "Жироне" в 7 миллионов евро.

Ранее СМИ писали, что эти деньги разделят между собой "Днепр-1" и "Мидтьюлланд". Каталонский клуб получит не 100%, а более 50% прав на игрока.