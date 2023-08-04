  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Довбик проходит медосмотр в Жироне, - AS
В тренде

Довбик проходит медосмотр в Жироне, - AS

Наши за границей
(1 голосов)

Форвард уже в Испании

Довбик проходит медосмотр в Жироне, - AS

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик прибыл в Испанию, где пройдет медосмотр и завершит свой трансфер в "Жирону". Данную информацию подтверждает авторитетное местное издание AS.

Сегодня, 4 августа, украинец пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт на 5 лет.

Трансфер обойдется "Жироне" в 7 миллионов евро.

Ранее СМИ писали, что эти деньги разделят между собой "Днепр-1" и "Мидтьюлланд". Каталонский клуб получит не 100%, а более 50% прав на игрока.

По теме
yellow-arrow
Реал отклонил предложение Вильярреала по Лунину. Известна сумма
yellow-arrow
Малиновский может покинуть Марсель: в клубе недовольны украинцем
yellow-arrow
Манчестер Сити – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция Суперкубка Англии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Довбик Жирона СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
AS

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде