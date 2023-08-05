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Шевченко: 8 лет контракта – это значит, что Челси верит в Мудрика

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Андрей Николаевич также верит в Михаила

Шевченко: 8 лет контракта – это значит, что Челси верит в Мудрика

фото - Getty Images

Новина українською

Легенда украинского футбола, экс-форвард "Челси" Андрей Шевченко поделился ожиданиями от выступлений лондонской команды в новом сезоне.

"Я взволнован, особенно из-за Михаила Мудрика. Я смотрел несколько товарищеских матчей "Челси" в США. Думаю, команда начала играть хороший футбол.

Это будет увлекательный сезон для "Челси" под руководством Маурисио Почеттино.

Ожидания по поводу Мудрика очень высоки, клуб потратил большие деньги, его подписали на долгий срок. 8 лет контракта – это значит, что клуб верит в него.

Очевидно, что у него был медленный старт. Я смотрел на него в спаррингах, он смотрится в форме. Я желаю ему всего лучшего и удачно начать сезон, продемонстрировав свое качество", – сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
talkSPORT

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