Шевченко: 8 лет контракта – это значит, что Челси верит в Мудрика

Легенда украинского футбола, экс-форвард " Челси " Андрей Шевченко поделился ожиданиями от выступлений лондонской команды в новом сезоне.

"Я взволнован, особенно из-за Михаила Мудрика. Я смотрел несколько товарищеских матчей "Челси" в США. Думаю, команда начала играть хороший футбол.

Это будет увлекательный сезон для "Челси" под руководством Маурисио Почеттино.

Ожидания по поводу Мудрика очень высоки, клуб потратил большие деньги, его подписали на долгий срок. 8 лет контракта – это значит, что клуб верит в него.

Очевидно, что у него был медленный старт. Я смотрел на него в спаррингах, он смотрится в форме. Я желаю ему всего лучшего и удачно начать сезон, продемонстрировав свое качество", – сказал Шевченко.