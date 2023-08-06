Бешикташ сделал официальное предложение Марселю по Малиновскому

Руслан Малиновский может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге. Об этом сообщает портал Footmercato.

Нынешний клуб украинского хавбека "Марсель" уже получил первое официальное предложение по трансферу от "Бешикташа".

"Провансальцы" на данный момент еще не приняли решение на счет будущего Руслана и не отреагировали на предложение. Однако во французском клубе есть недовольство из-за адаптации Малиновского в Лиге 1.

Напомним, 30-летний полузащитник перешел в "Марсель" из "Аталанты" зимой этого года. За это время Руслан отыграл в чемпионате Франции 20 матчей, забил 1 гол и оформил 1 ассист.