Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне, - источник
Украинец вскоре подпишет контракт с испанским клубом
Фото: СК Дніпро-1
Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик близок к переходу в "Жирону". Накануне форвард успешно прошел медосмотр.
"Жирона" должна в ближайшее время объявить о переходе игрока. Артем станет самым дорогим приобретением в истории испанского клуба – за 50% прав на футболиста клуб заплатит 7 млн евро. Ранее сообщалось, что контракт Довбика будет рассчитан до 2028 года.
Артем в прошлом сезоне провел за "Днепр-1" 39 матчей. В них он отметился 29 голами и 7 ассистами.
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Источник:Diari De Girona
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