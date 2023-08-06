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Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне, - источник

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Украинец вскоре подпишет контракт с испанским клубом

Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне, - источник

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик близок к переходу в "Жирону". Накануне форвард успешно прошел медосмотр.

"Жирона" должна в ближайшее время объявить о переходе игрока. Артем станет самым дорогим приобретением в истории испанского клуба – за 50% прав на футболиста клуб заплатит 7 млн евро. Ранее сообщалось, что контракт Довбика будет рассчитан до 2028 года.

Артем в прошлом сезоне провел за "Днепр-1" 39 матчей. В них он отметился 29 голами и 7 ассистами.

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В статье: Артем Довбик Жирона СК Днепр-1
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Источник:
Diari De Girona

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