Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне, - источник

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик близок к переходу в "Жирону". Накануне форвард успешно прошел медосмотр.

"Жирона" должна в ближайшее время объявить о переходе игрока. Артем станет самым дорогим приобретением в истории испанского клуба – за 50% прав на футболиста клуб заплатит 7 млн евро. Ранее сообщалось, что контракт Довбика будет рассчитан до 2028 года.

Артем в прошлом сезоне провел за "Днепр-1" 39 матчей. В них он отметился 29 голами и 7 ассистами.