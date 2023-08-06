Зинченко: День, который мы запомним на всю жизнь
Игрок рад проведению благотворительного матча накануне
UNITED24
Защитник "Арсенала" Александр Зинченко поделился впечатлениями от благотворительного матча Game4Ukraine.
"Game4Ukraine в поддержку Украины состоялся. День, который мы запомним на всю жизнь.
Спасибо всем, кто к нам присоединился: суперигрокам, приехавшим со всего мира, городу Лондона и ФК "Челси", которые нас поддержали, партнерам, спонсорам, музыкантам, каждому, кто вчера пришел на стадион и болел за синих и желтых, болел за Украина. Это были невероятные эмоции!
Благодарим президента Зеленского за доверие и поддержку. Мы будем снова и снова использовать каждую возможность, чтобы напоминать миру о войне. Украина победит! Спасибо!" - написал Зинченко в инстаграме.
Напомним, матч состоялся в Лондоне на стадионе "Стемфорд Бридж". Команды Александра Зинченко и Андрея Шевченко сыграли вничью – 2:2.
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