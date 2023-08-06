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Зинченко: День, который мы запомним на всю жизнь

Наши за границей
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Игрок рад проведению благотворительного матча накануне

Зинченко: День, который мы запомним на всю жизнь

UNITED24

Новина українською

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко поделился впечатлениями от благотворительного матча Game4Ukraine.

"Game4Ukraine в поддержку Украины состоялся. День, который мы запомним на всю жизнь.

Спасибо всем, кто к нам присоединился: суперигрокам, приехавшим со всего мира, городу Лондона и ФК "Челси", которые нас поддержали, партнерам, спонсорам, музыкантам, каждому, кто вчера пришел на стадион и болел за синих и желтых, болел за Украина. Это были невероятные эмоции!

Благодарим президента Зеленского за доверие и поддержку. Мы будем снова и снова использовать каждую возможность, чтобы напоминать миру о войне. Украина победит! Спасибо!" - написал Зинченко в инстаграме.

Напомним, матч состоялся в Лондоне на стадионе "Стемфорд Бридж". Команды Александра Зинченко и Андрея Шевченко сыграли вничью – 2:2.

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В статье: Андрей Шевченко Челси (Лондон) Александр Зинченко война с россией
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Комментарии (1)
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Zonder (Днепр)
06.08.2023 в 12:34
Ну да, сидя в Лондоне, вы этого точно не забудете.
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