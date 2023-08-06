Стало известно, какой игровой номер выбрал себе Довбик в Жироне

Сегодня "Жирона" официально объявила о трансфере форварда "Днепра-1" Артема Довбика.

Украинец подписал с испанским клубом контракт до 2028 года.

А позже в своем твиттере новый клуб 26-летнего нападающего анонсировал, какой игровой номер себе выбрал Артем. В клубе испанской Ла Лиги Довбик будет выступать под 9-м номером.