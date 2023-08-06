Стало известно, какой игровой номер выбрал себе Довбик в Жироне
Номер крутой
фото - ФК Жирона
Сегодня "Жирона" официально
Украинец подписал с испанским клубом контракт до 2028 года.
А позже в своем твиттере новый клуб 26-летнего нападающего анонсировал, какой игровой номер себе выбрал Артем. В клубе испанской Ла Лиги Довбик будет выступать под 9-м номером.
El 9⃣ ja té amo. pic.twitter.com/qqmWqOQbRW— Girona FC (@GironaFC) August 6, 2023
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