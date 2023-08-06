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Новичок дебютирует за Жирону. Довбык вышел на замену в товарищеском матче против Лацио. ВИДЕО

Наши за границей
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Долгожданный момент

Новичок дебютирует за Жирону. Довбык вышел на замену в товарищеском матче против Лацио. ВИДЕО

Фото: twitter.com

Новина українською

Артем Довбик, который сегодня присоединился в ряды "Жироны", дебютирует за команду. Коуч испанского клуба выпустил его на 73-й минуте в товарищеском матче против "Лацио".

Украинец подписал с испанским клубом контракт до 2028-го года. В клубе испанской Ла Лиги форвард будет выступать под 9-м номером.

Напомним, что на 50-й минуте партнер по команде Цыганков забил мощным ударом из-за пределов штрафной площади.

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В статье: Жирона
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