Новичок дебютирует за Жирону. Довбык вышел на замену в товарищеском матче против Лацио. ВИДЕО

Артем Довбик, который сегодня присоединился в ряды "Жироны", дебютирует за команду. Коуч испанского клуба выпустил его на 73-й минуте в товарищеском матче против "Лацио".

Украинец подписал с испанским клубом контракт до 2028-го года. В клубе испанской Ла Лиги форвард будет выступать под 9-м номером.

Напомним, что на 50-й минуте партнер по команде Цыганков забил мощным ударом из-за пределов штрафной площади.