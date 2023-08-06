Новичок дебютирует за Жирону. Довбык вышел на замену в товарищеском матче против Лацио. ВИДЕО
Долгожданный момент
Фото: twitter.com
Артем Довбик, который сегодня присоединился в ряды "Жироны", дебютирует за команду. Коуч испанского клуба выпустил его на 73-й минуте в товарищеском матче против "Лацио".
Украинец подписал с испанским клубом контракт до 2028-го года. В клубе испанской Ла Лиги форвард будет выступать под 9-м номером.
Напомним, что на 50-й минуте партнер по команде Цыганков забил мощным ударом из-за пределов штрафной площади.
Debut de Dovbyk a Montilivi. Doble punta amb Stuani. #GironaFC pic.twitter.com/1CtCPMCjZc— Arnau Madrià (@Arnau_Madria9) August 6, 2023
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