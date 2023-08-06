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Бенфика почти договорилась о трансфере Трубина

Наши за границей
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Еще один украинец уедет играть за границу

Бенфика почти договорилась о трансфере Трубина

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Бенфика близка к завершению сделки по Анатолию Трубину. Португальский клуб сделал официальное предложение "Шахтеру": 10 млн евро + 1 млн бонусов.

Известен один интересный пункт в контракте: "горняки" получат 40% от следующей продажи. Сделка почти заключена, об этом сообщает Фабрицио Романо.

Ранее, инсайдер Николо Скира также говорил о вероятном трансфере украинца. По его информации Анатолию предложили контракт до 2028 года с зарплатой два миллиона евро в год.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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