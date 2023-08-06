Бенфика почти договорилась о трансфере Трубина
Еще один украинец уедет играть за границу
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Бенфика близка к завершению сделки по Анатолию Трубину. Португальский клуб сделал официальное предложение "Шахтеру": 10 млн евро + 1 млн бонусов.
Известен один интересный пункт в контракте: "горняки" получат 40% от следующей продажи. Сделка почти заключена, об этом сообщает Фабрицио Романо.
Ранее, инсайдер Николо Скира также
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Источник:twitter.com
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