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Яремчук восстановился от травмы и сыграл за Брюгге

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Впервые в новом сезоне

Яремчук восстановился от травмы и сыграл за Брюгге

фото - Getty Images

Новина українською

Украинский нападающий "Брюгге" Роман Яремчук впервые сыграл за свою команду в сезоне-2023/24. Украинец восстановился после травмы колена.

Яремчук принял участие в матче 2-го тура чемпионата Бельгии с "Вестерло" (1:0). Роман начал игру на скамье запасных, а на 72-й минуте вышел на поле вместо Игора Тьяго. К слову, именно Тьяго забил единственный мяч в поединке. Украинец результативными действиями не отметился.

Напомним, что из-за повреждения Яремчук пропустил три стартовых матча "Брюгге" - две игры против "Орхуса" в Лиге конференций и поединок против "Мехелена" в Лиге Жюпиле.

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В статье: Роман Яремчук Брюгге Вестерло (Вестерло)
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