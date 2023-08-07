Яремчук восстановился от травмы и сыграл за Брюгге

Украинский нападающий "Брюгге" Роман Яремчук впервые сыграл за свою команду в сезоне-2023/24. Украинец восстановился после травмы колена.

Яремчук принял участие в матче 2-го тура чемпионата Бельгии с "Вестерло" (1:0). Роман начал игру на скамье запасных, а на 72-й минуте вышел на поле вместо Игора Тьяго. К слову, именно Тьяго забил единственный мяч в поединке. Украинец результативными действиями не отметился.

Напомним, что из-за повреждения Яремчук пропустил три стартовых матча "Брюгге" - две игры против "Орхуса" в Лиге конференций и поединок против "Мехелена" в Лиге Жюпиле.