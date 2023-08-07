Яремчук восстановился от травмы и сыграл за Брюгге
Впервые в новом сезоне
фото - Getty Images
Украинский нападающий "Брюгге" Роман Яремчук впервые сыграл за свою команду в сезоне-2023/24. Украинец восстановился после травмы колена.
Яремчук принял участие в матче 2-го тура чемпионата Бельгии с "Вестерло" (1:0). Роман начал игру на скамье запасных, а на 72-й минуте вышел на поле вместо Игора Тьяго. К слову, именно Тьяго забил единственный мяч в поединке. Украинец результативными действиями не отметился.
Напомним, что из-за повреждения Яремчук пропустил три стартовых матча "Брюгге" - две игры против "Орхуса" в Лиге конференций и поединок против "Мехелена" в Лиге Жюпиле.
Популярное сейчас
- Сегодня Динамо узнает вероятного соперника в раунде плей-офф ЛК
- Инстинкты Холанда здесь не работают, или как Арсеналу повезло обыграть Манчестер Сити
- ПСЖ обходит финансовый фэйр-плей и покупает форварда за 80 млн
- Довбик стал игроком Жироны - ОФИЦИАЛЬНО
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная невеста лидера атак Панатинаикоса. ФОТО