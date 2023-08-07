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Наставник Жироны: Ожидания от Довбика высоки, но не нужно на него давить

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Мичел оценил дебют украинца в товарищеском матче с "Лацио"

Наставник Жироны: Ожидания от Довбика высоки, но не нужно на него давить

Фото: gironafc.cat

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал дебют новичка Артема Довбика в контрольном матче с "Лацио" (2:1). Украинский форвард вышел на замену на 73-й минуте.

"Довбик - это уникальный игрок. Он еще не знает языка, не тренировался, но вышел на поле, хотя еще не знает, что должен делать. Сегодня утром Артем подписал бумаги, но еще не занимался с командой. Нужно двигаться постепенно, но такие игроки дают нам варианты, которых в команде не было.

Ожидания от Довбика высоки, но не нужно на него давить. И он, и Цыганков делают нас лучше. Как и другие дебютанты, эти футболисты полностью соответствуют нашей идеологии. Они делают жизнь намного легче, намного проще", - приводит слова Мичела diaridegirona.

Напомним, 26-летний украинец подписал с "Жироной" контракт до 2028-го года. В клубе испанской Ла Лиги форвард будет выступать под 9-м номером.

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В статье: Мичел Артем Довбик Жирона
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Источник:
diaridegirona

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