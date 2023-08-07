  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Бешикташ и Малиновский. Стало известно предложение турецкого клуба по украинцу
В тренде

Бешикташ и Малиновский. Стало известно предложение турецкого клуба по украинцу

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Переговоры продолжаются

Бешикташ и Малиновский. Стало известно предложение турецкого клуба по украинцу

Twitter Марселя

Новина українською

“Бешикташ” не оставляет попыток подписать полузащитника “Марселя” Руслана Малиновского.

Читайте такжеМалиновский согласился вернуться в клуб Серии А

Как сообщает Sabah, турецкий клуб хотел бы арендовать хавбека на один сезон, и за это готовы заплатить 1,2 млн евро. Также "Бешикташ" предложил включить в сделку опцию на выкуп Малиновского за 7,5 миллионов евро.

Руководство "Марселя" такая схема пока что не устраивает – французский клуб хотел бы компенсировать 10 млн евро, потраченные на его покупку у "Аталанты".

Поэтому французы выдвинули "Бешикташу" встречное предложение - аренда за 2 млн евро с обязательством выкупа за 8 миллионов евро.

В "Бешикташе" нацелены продолжить переговоры, но будут стремиться сделать так, чтобы сохранить за собой именно опцию, а не обязательство по выкупу украинского футболиста.

По теме
yellow-arrow
Аталанта хочет избавиться от Коваленко
yellow-arrow
Мудрик похвастался фото с легендой Челси, который в феврале расхваливал украинца. ФОТО
yellow-arrow
"Трансфер этого игрока нам не подходит", - Фенербахче официально открестился от Тете
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бешикташ (Стамбул) Руслан Малиновский Марсель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sabah

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Andrumas (Düsseldorf)
08.08.2023 в 00:37
А следующим летом возвращение в Шахтёр?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде