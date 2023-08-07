Бешикташ и Малиновский. Стало известно предложение турецкого клуба по украинцу

“Бешикташ” не оставляет попыток подписать полузащитника “Марселя” Руслана Малиновского.

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Как сообщает Sabah, турецкий клуб хотел бы арендовать хавбека на один сезон, и за это готовы заплатить 1,2 млн евро. Также "Бешикташ" предложил включить в сделку опцию на выкуп Малиновского за 7,5 миллионов евро.

Руководство "Марселя" такая схема пока что не устраивает – французский клуб хотел бы компенсировать 10 млн евро, потраченные на его покупку у "Аталанты".

Поэтому французы выдвинули "Бешикташу" встречное предложение - аренда за 2 млн евро с обязательством выкупа за 8 миллионов евро.

В "Бешикташе" нацелены продолжить переговоры, но будут стремиться сделать так, чтобы сохранить за собой именно опцию, а не обязательство по выкупу украинского футболиста.