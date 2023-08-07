Бешикташ и Малиновский. Стало известно предложение турецкого клуба по украинцу
Переговоры продолжаются
Twitter Марселя
“Бешикташ” не оставляет попыток подписать полузащитника “Марселя” Руслана Малиновского.
Как сообщает Sabah, турецкий клуб хотел бы арендовать хавбека на один сезон, и за это готовы заплатить 1,2 млн евро. Также "Бешикташ" предложил включить в сделку опцию на выкуп Малиновского за 7,5 миллионов евро.
Руководство "Марселя" такая схема пока что не устраивает – французский клуб хотел бы компенсировать 10 млн евро, потраченные на его покупку у "Аталанты".
Поэтому французы выдвинули "Бешикташу" встречное предложение - аренда за 2 млн евро с обязательством выкупа за 8 миллионов евро.
В "Бешикташе" нацелены продолжить переговоры, но будут стремиться сделать так, чтобы сохранить за собой именно опцию, а не обязательство по выкупу украинского футболиста.
Популярное сейчас
- Месси за 4 матча стал 4-м лучшим бомбардиром в истории Интер Майами
- Глава Apple высказался о Месси в МЛС: Мы в восторге от Лео в Интер Майами. Он помог нам набрать подписчиков
- Наступила шипами на лежащую соперницу. Фол, из-за которого женская сборная Англии осталась в меньшинстве в 1/8 финала ЧМ
- Манчестер Сити – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция Суперкубка Англии
- Наши поздравления! У четы Зинченко родилась вторая девочка. ФОТО
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО