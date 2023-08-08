Украинский экс-хавбек Львова продолжит карьеру в Латвии

Украинский хавбек Артем Мильченко, который в прошлом сезоне играл за "Львов", продолжит карьеру в чемпионате Латвии.

Название клуба, куда переходит игрок, пока что остаётся неизвестным.

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В минувшем сезоне УПЛ 23-летний игрок провел за "Львов" 28 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

Ранее хавбек, прошедший школу в академиях "Металлиста" и "Динамо", играл за юношескую и молодежную команды "Зари", а также перволиговый "Горняк-Спорт".