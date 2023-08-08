Украинский экс-хавбек Львова продолжит карьеру в Латвии
Артем Мильченко трудоустроился за рубежом
gornyak-sport.com
Украинский хавбек Артем Мильченко, который в прошлом сезоне играл за "Львов", продолжит карьеру в чемпионате Латвии.
Название клуба, куда переходит игрок, пока что остаётся неизвестным.
В минувшем сезоне УПЛ 23-летний игрок провел за "Львов" 28 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.
Ранее хавбек, прошедший школу в академиях "Металлиста" и "Динамо", играл за юношескую и молодежную команды "Зари", а также перволиговый "Горняк-Спорт".
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:sport.ua
Популярное сейчас
- Мудрик с Челси в ТОП-4, сложные вызовы для Зинченко. Большое превью нового сезона АПЛ
- Матч Лиги Чемпионов АЕК - Динамо Загреб перенесен на фоне убийства греческого болельщика
- Китай заявил России, что будет придерживаться непредвзятой позиции касательно Украины
- Мудрик похвастался фото с легендой Челси, который в феврале расхваливал украинца. ФОТО
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная невеста лидера атак Панатинаикоса. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Грязный Гаррик (C)
08.08.2023 в 22:07
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн