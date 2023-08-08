Кухаревич в запасе Суонси на матч первого раунда Кубка Лиги против Нортхэмптона
Украинца подтягивают к основе
swanseacity.com
Сегодня, 8 августа, в Англии проходят матчи первого раунда Кубка Лиги. На данной стадии участвуют клубы четвертого, третьего и второго английских дивизионов.
Так, "Суонси" (Чемпионшип) на своем поле принимает представителя Лиги 1 "Нортхэмптон".
В заявке на матч у гостей присутствует новичок "лебедей" Николай Кухаревич. Украинский нападающий начал этот поединок на скамье запасных.
Напомним, 22-летний нападающий перешел в "Суонсе" 31 июля, подписав контракт по схеме 3+1, в официальных матчах еще не дебютировал.
⚠️ ???????????????????????????????? ???????? ⚠️— Swansea City AFC (@SwansOfficial) August 8, 2023
Here's how the #Swans line up for this evening's @Carabao_Cup fixture ???? @ntfc.
Brought to you in partnership with @the_lcvgroup. pic.twitter.com/gAE54I890V
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