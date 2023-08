Кухаревич в запасе Суонси на матч первого раунда Кубка Лиги против Нортхэмптона

Сегодня, 8 августа, в Англии проходят матчи первого раунда Кубка Лиги. На данной стадии участвуют клубы четвертого, третьего и второго английских дивизионов.

Так, "Суонси" (Чемпионшип) на своем поле принимает представителя Лиги 1 "Нортхэмптон".

В заявке на матч у гостей присутствует новичок "лебедей" Николай Кухаревич. Украинский нападающий начал этот поединок на скамье запасных.

Напомним, 22-летний нападающий перешел в "Суонсе" 31 июля, подписав контракт по схеме 3+1, в официальных матчах еще не дебютировал.

⚠️ ???????????????????????????????? ???????? ⚠️



Here's how the #Swans line up for this evening's @Carabao_Cup fixture ???? @ntfc.



Brought to you in partnership with @the_lcvgroup. pic.twitter.com/gAE54I890V